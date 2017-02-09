Армянские артисты приняли участие в премьере балета «Спартак» в Бельгии

PanARMENIAN.Net - артистическая группа кордебалета Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна, состоящая из 21 человек, приняла участие в премьере балетного спектакля «Спартак» в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба театра и балета им. А. Спендиаряна.

Отмечается, что хореографом спектакля является балетмейстер Государственного академического Большого театра России, народный артист СССР Юрий Григорович.

Сообщается, что бельгийские СМИ особо отметили искусство и мастерство армянских артистов балета.

«Спартак» — балет в 4 актах 9 картинах Арама Хачатуряна. Впервые балет был поставлен хореографом Леонидом Якобсоном в Ленинградском театре оперы и балета. Премьера состоялась 27 декабря 1956 года. Оригинальный сценарий балета был написан драматургом Николаем Волковым, литературной основой для сценария послужили различные исторические материалы и художественные произведения.