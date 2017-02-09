Армянские артисты приняли участие в премьере балета «Спартак» в Бельгии
9 февраля 2017 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - артистическая группа кордебалета Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна, состоящая из 21 человек, приняла участие в премьере балетного спектакля «Спартак» в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба театра и балета им. А. Спендиаряна.
Отмечается, что хореографом спектакля является балетмейстер Государственного академического Большого театра России, народный артист СССР Юрий Григорович.
Сообщается, что бельгийские СМИ особо отметили искусство и мастерство армянских артистов балета.
«Спартак» — балет в 4 актах 9 картинах Арама Хачатуряна. Впервые балет был поставлен хореографом Леонидом Якобсоном в Ленинградском театре оперы и балета. Премьера состоялась 27 декабря 1956 года. Оригинальный сценарий балета был написан драматургом Николаем Волковым, литературной основой для сценария послужили различные исторические материалы и художественные произведения.
Самое значимое
На выставке будут представлены 54 работы 19 художников, среди которых — Мартирос Сарьян, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян и Седрак Аракелян
Соответствующее решение принято 15-го декабря на заседании правительства Армении.
В сети появился новый тизер четвертого сезона британского телесериала «Шерлок». 15-секундное видео показывает Шерлока Холмса и доктора Ватсона, неподвижно сидящих в затопленной водой комнате.
«При помощи этого проекта режиссер хотел 30 лет спустя рассказать не только о смерти и разрушениях, но также о надежде и человеческой силе духа противостоять кошмарам»,- отмечается на сайте
Partner news
Последние новости
Олланд о Геноциде армян: Отрицать вчерашние убийства означает позволить им повториться завтра Олланд также напомнил, что 2017 году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Францией и Арменией
СМИ: Из соображений безопасности вокруг Эйфелевой башни возведут стеклянную стену Эйфелева башня во французской столице из соображений безопасности будет обнесена стеной из пуленепробиваемого стекла.
Парламент Армении ратифицировал соглашение ОДКБ о перевозках военных грузов Национальное собрание Армении на заседании 9 февраля ратифицировало соглашение стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения.
Власти Турции сообщили о предотвращении крупного теракта ИГ: Изъяты 24 пояса смертника У них изъяты 24 пояса смертника с суммарным весом взрывчатки 150 килограммов, два автомата и другие вооружения. О национальности арестованных не сообщается