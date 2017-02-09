Олланд о Геноциде армян: Отрицать вчерашние убийства означает позволить им повториться завтра

PanARMENIAN.Net - Отрицать вчерашние массовые убийства означает позволить повториться подобному и завтра. Об этом в ходе ежегодного ужина Совета по координации армянских организаций Франции заявил президент Франции Франсуа Олланд, затронув тему аннулирования закона «О криминализации отрицания ряда преступлений», охватывающего также Геноцид армян в Османской империи, Конституционным судом Франции, пишет Nouvelles d’Armenie.

По словам Олланда, необходимо продолжать совершать шаги в направлении криминализации отрицания Геноцида, так как в данном вопросе необходима длительная борьба. Он подчеркнул важность признания Геноцида армян Бундестагом Германии и отметил важную роль главы Бундестага Норберта Ламерта и депутата турецкого происхождения Джема Оздемира в данном вопросе.

Олланд также напомнил, что 2017 году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Францией и Арменией.

«Я пригласил президента (Армении Сержа - ред.) Саргсяна с официальным визитом в Париж, который состоится 8 марта, в Международный женский день. У нас будет возможность обсудить отношения в экономической, культурной и других сферах. Также мы обсудим Нагорный Карабах, потому что Франция несет особую ответственность в данном вопросе. Эта тема актуальна, поскольку необходимо найти срочное решение этого конфликта»,- сказал Олланд.

Ранее Конституционный суд Франции аннулировал закон «О криминализации отрицания ряда преступлений», охватывающий также Геноцид армян в Османской империи. Свое решение высшая судебная инстанция Франции мотивировала тем, что закон ограничивает свободу слова граждан.

В октябре 2006 года Национальное Собрание Франции приняло законопроект, представленный депутатом Валери Буайе, который рассматривал отрицание признанных Францией геноцидов как преступление.

Законопроект, предусматривающий тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 45 тысяч евро, был повторно принят 22 декабря 2011 года, а 23 января 2012 года данный законопроект принял и французский Сенат. Турция выступила с осуждением французского закона об уголовном наказании за отрицание геноцида. Турецкие организации обратились в Конституционный суд Франции с требованием признать данный закон недействительным.