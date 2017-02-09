// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Олланд о Геноциде армян: Отрицать вчерашние убийства означает позволить им повториться завтра

Олланд о Геноциде армян: Отрицать вчерашние убийства означает позволить им повториться завтра
9 февраля 2017 - 19:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Отрицать вчерашние массовые убийства означает позволить повториться подобному и завтра. Об этом в ходе ежегодного ужина Совета по координации армянских организаций Франции заявил президент Франции Франсуа Олланд, затронув тему аннулирования закона «О криминализации отрицания ряда преступлений», охватывающего также Геноцид армян в Османской империи, Конституционным судом Франции, пишет Nouvelles d’Armenie.

По словам Олланда, необходимо продолжать совершать шаги в направлении криминализации отрицания Геноцида, так как в данном вопросе необходима длительная борьба. Он подчеркнул важность признания Геноцида армян Бундестагом Германии и отметил важную роль главы Бундестага Норберта Ламерта и депутата турецкого происхождения Джема Оздемира в данном вопросе.

Олланд также напомнил, что 2017 году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Францией и Арменией.

«Я пригласил президента (Армении Сержа - ред.) Саргсяна с официальным визитом в Париж, который состоится 8 марта, в Международный женский день. У нас будет возможность обсудить отношения в экономической, культурной и других сферах. Также мы обсудим Нагорный Карабах, потому что Франция несет особую ответственность в данном вопросе. Эта тема актуальна, поскольку необходимо найти срочное решение этого конфликта»,- сказал Олланд.

Ранее Конституционный суд Франции аннулировал закон «О криминализации отрицания ряда преступлений», охватывающий также Геноцид армян в Османской империи. Свое решение высшая судебная инстанция Франции мотивировала тем, что закон ограничивает свободу слова граждан.

В октябре 2006 года Национальное Собрание Франции приняло законопроект, представленный депутатом Валери Буайе, который рассматривал отрицание признанных Францией геноцидов как преступление.

Законопроект, предусматривающий тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 45 тысяч евро, был повторно принят 22 декабря 2011 года, а 23 января 2012 года данный законопроект принял и французский Сенат. Турция выступила с осуждением французского закона об уголовном наказании за отрицание геноцида. Турецкие организации обратились в Конституционный суд Франции с требованием признать данный закон недействительным.

Ссылки по теме:
Nouvelles d’Armenie: François Hollande : « Vous êtes le meilleur de la France »
 Самое значимое
Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение об экстрадиции блогера Лапшина в АзербайджанВерховный суд Белоруссии оставил в силе решение об экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан
Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи в ходе мониторингаАзербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи в ходе мониторинга
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Омбудсмен Карабаха передал азербайджанскому диверсанту Европейскую конвенцию по правам человекаОмбудсмен Карабаха передал азербайджанскому диверсанту Европейскую конвенцию по правам человека
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
КС Франции отменил решение Национальной Ассамблеи о криминализации отрицания геноцидовКС Франции отменил решение Национальной Ассамблеи о криминализации отрицания геноцидов
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Гражданку России не пустили в Азербайджан из-за армянской фамилии
Турецкий депутат-армянин: В вопросе геноцида мы потеряли право на плюрализм
Армянских мигрантов без трудового договора будут выдворять из РФ
Армия НКР пленила азербайджанского диверсанта
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
СМИ: Из соображений безопасности вокруг Эйфелевой башни возведут стеклянную стену Эйфелева башня во французской столице из соображений безопасности будет обнесена стеной из пуленепробиваемого стекла.
Армянские артисты приняли участие в премьере балета «Спартак» в Бельгии Бельгийские СМИ особо отметили искусство и мастерство армянских артистов балета.
Парламент Армении ратифицировал соглашение ОДКБ о перевозках военных грузов Национальное собрание Армении на заседании 9 февраля ратифицировало соглашение стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения.
Власти Турции сообщили о предотвращении крупного теракта ИГ: Изъяты 24 пояса смертника У них изъяты 24 пояса смертника с суммарным весом взрывчатки 150 килограммов, два автомата и другие вооружения. О национальности арестованных не сообщается