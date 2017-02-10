Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с президентами других стран
10 февраля 2017 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация США изучает, каким образом в прессе появляется информация о телефонных разговорах президента Дональда Трампа с иностранными лидерами. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Мы изучаем ситуацию, и она вызывает тревогу», - сказал Спайсер, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Hill.
По его словам, «некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов».
Представитель Белого дома не уточнил, какого рода расследования проводятся. В то же время он подчеркнул, что глава государства лично обеспокоен сложившейся ситуацией. «Конечно, он обеспокоен этим. Сам факт того, что он не может вести переговоры без утечек вызывает опасения», - сказал он.
Ранее агентство Reuters сообщало, что в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп назвал неудачным договор СНВ-3. В ходе регулярного брифинга Спайсер отказался обсуждать тему, отметив, что это была частная беседа между двумя лидерами.
Кроме того, СМИ сообщали, что Трамп жестко разговаривал с премьер-министром Австралии и президентом Мексики. Сам глава американской администрации позднее опровергал эти сообщения.
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