Минобороны Карабаха: По всей вероятности, в ВС Азербайджана зафиксирована очередная потеря

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Азербайджана 10 февраля распространило очередную дезинформацию: якобы 9 февраля было уничтожено транспортное средство карабахских ВС вместе с экипажем.

Пресс-служба оборонного ведомства Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что данное сообщение не имеет никакого отношения к реальности.

«Более того, по всей вероятности, в вооруженных силах противника зафиксирована очередная потеря из-за неуставных отношений, и азербайджанский агитпроп, распространяя подобное сообщение, пытается взвалить это на карабахскую сторону», – подчеркивается в сообщении.

В ночь с 9 на 10 февраля = на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск зарегистрирован рост числа нарушений ВС Азербайджана режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР). ВС Азербайджана из 60-и и 82-миллиметровых минометов, различных гранатометов и стрелкового оружия нарушили режим перемирия около 70 раз. В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов.