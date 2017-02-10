Минобороны Карабаха: По всей вероятности, в ВС Азербайджана зафиксирована очередная потеря
10 февраля 2017 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Азербайджана 10 февраля распространило очередную дезинформацию: якобы 9 февраля было уничтожено транспортное средство карабахских ВС вместе с экипажем.
Пресс-служба оборонного ведомства Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что данное сообщение не имеет никакого отношения к реальности.
«Более того, по всей вероятности, в вооруженных силах противника зафиксирована очередная потеря из-за неуставных отношений, и азербайджанский агитпроп, распространяя подобное сообщение, пытается взвалить это на карабахскую сторону», – подчеркивается в сообщении.
В ночь с 9 на 10 февраля = на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск зарегистрирован рост числа нарушений ВС Азербайджана режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР). ВС Азербайджана из 60-и и 82-миллиметровых минометов, различных гранатометов и стрелкового оружия нарушили режим перемирия около 70 раз. В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов.
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Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
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