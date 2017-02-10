Инициатива АНК по оспариванию в Конституционном суде Армении даты парламентских выборов провалилась

PanARMENIAN.Net - К инициативе оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) относительно уточнения в Конституционном суде Армении легитимности даты выборов в Национальное Собрание РА, назначенных на 2 апреля 2017 года присоединились 19 депутатов. Об этом заявил на брифинге в НС Армении руководитель фракции АНК Левон Зурабян.

По его словам, данное обращение подписали все депутаты от фракции АНК, 5 депутатов, представляющих партию «Единение», Наира Зограбян, Микаел Мелкумян и Ваге Энфиаджян от фракции «Процветающая Армения», Заруи Постанджян и Теван Погосян от фракции «Наследие», независимые депутаты Эдмон Марукян и Хачатур Кокобелян.

«Картина такова. Мне не кажется, что стоит ожидать увеличения числа подписей. Фактически, было сделано все, чтобы нам не удалось собрать необходимого числа подписей. Естественно, за всем этим стоят власти», – сказал Зурабян, передает panorama.am.

«Это был принципиальный вопрос. Объявившие себя оппозиционными, принципиальными силы, депутаты, которые не подписали это обращение, пусть сами держат ответ перед обществом», – сказал он.

На проходящем 6 февраля заседании НС РА руководитель оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян сообщил, что АНК обратится в Конституционный суд РА для проверки конституционности решения о назначении даты парламентских выборов на 2 апреля 2017 года. Для представления данного предложения на рассмотрение КС РА депутатам необходимо собрать 27 подписей.

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.