АОД поддержит блок Царукяна на парламентских выборах в Армении
10 февраля 2017 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Партия «Армянское общенациональное движение» (АОД) приняло решение о формате участия в парламентских выборах на заседании правления, поэтому в проведении съезда нет необходимости. Об этом заявил исполнительный секретарь АОД Карен Карапетян.
Он отметил, что глава АОД Арарат Зурабян выдвинет свою кандидатуру по рейтинговым спискам в ереванской общине Кентрон.
«Будем содействовать «Блоку Царукян», однако место партии в блоке пока не уточнено», - сказал Карапетян, передает Aysor.am.
Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.
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Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
«МИД Армении предпринимает соответствующие меры», - сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
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