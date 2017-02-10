В Гарни построят канатную дорогу, а в Дилижане - центр по разведению оленей

PanARMENIAN.Net - Министерство охраны природы планирует построить в Гарни канатную дорогу. Об этом 10 февраля заявил министр охраны природы Арцвик Минасян.

Он отметил, что есть у министерства есть грантовые средства в общем размере 180 миллион долларов.

По словам министра, канатная дорога в Гарни объединит Симфонию камней и Хосровский заповедник.

«Мы хотим реализовать эту программу, которая обеспечит связь с Хосровским заповедником. Цель состоит в том, чтобы построить канатную дорогу, которая свяжет Симонию камней в Гарни с Хосровским заповедником», - сказал министр, добавив, что по предварительным оценкам стоимость проекта составит около $5 миллионов.

Минасян отметил, что в настоящее время работают над проектами. Планируется построить мост и информационные центры для туристов.

Как сообщил глава ведомства, в Дилижане будет открыт центр по разведению оленей, приобретены 4 самца и 11 самок.

«После открытия центра начнется подготовка соответствующих специалистов, которые в дальнейшем смогут ухаживать и заботиться за животными, что и поспособствует их разведению», — сказал Минасян.

По его словам, животных будут держать в условиях дикой природы. При этом будет проводиться мониторинг. Стоимость данной программы — 267 тысяч долларов, а в 2017 году — 80 тысяч долларов.

По словам Минасяна, министерство в этом году реализует 25 программ в природоохранной сфере, в основном на грантовые средства в общем размере 184.5 миллиона долларов.

При этом природоохранные и природопользовательские выплаты будут направлены на реализацию программ благоустройства в различных общинах.

Кроме того, дополнительным инструментом могут стать частные инвестиции. Министр сообщил, что общая инвестиционная программа в сфере экологии составляет 185 миллионов долларов. По состоянию на 2017 год, уже есть 115 миллиона долларов.