В Гарни построят канатную дорогу, а в Дилижане - центр по разведению оленей
10 февраля 2017 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство охраны природы планирует построить в Гарни канатную дорогу. Об этом 10 февраля заявил министр охраны природы Арцвик Минасян.
Он отметил, что есть у министерства есть грантовые средства в общем размере 180 миллион долларов.
По словам министра, канатная дорога в Гарни объединит Симфонию камней и Хосровский заповедник.
«Мы хотим реализовать эту программу, которая обеспечит связь с Хосровским заповедником. Цель состоит в том, чтобы построить канатную дорогу, которая свяжет Симонию камней в Гарни с Хосровским заповедником», - сказал министр, добавив, что по предварительным оценкам стоимость проекта составит около $5 миллионов.
Минасян отметил, что в настоящее время работают над проектами. Планируется построить мост и информационные центры для туристов.
Как сообщил глава ведомства, в Дилижане будет открыт центр по разведению оленей, приобретены 4 самца и 11 самок.
«После открытия центра начнется подготовка соответствующих специалистов, которые в дальнейшем смогут ухаживать и заботиться за животными, что и поспособствует их разведению», — сказал Минасян.
По его словам, животных будут держать в условиях дикой природы. При этом будет проводиться мониторинг. Стоимость данной программы — 267 тысяч долларов, а в 2017 году — 80 тысяч долларов.
По словам Минасяна, министерство в этом году реализует 25 программ в природоохранной сфере, в основном на грантовые средства в общем размере 184.5 миллиона долларов.
При этом природоохранные и природопользовательские выплаты будут направлены на реализацию программ благоустройства в различных общинах.
Кроме того, дополнительным инструментом могут стать частные инвестиции. Министр сообщил, что общая инвестиционная программа в сфере экологии составляет 185 миллионов долларов. По состоянию на 2017 год, уже есть 115 миллиона долларов.
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