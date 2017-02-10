Лавров: РФ и Грузия не наладят работу по введению безвизового режима при отсутствии дипотношений
10 февраля 2017 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия и Грузия не смогут наладить масштабную работу по введению безвизового режима при отсутствии дипломатических отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет «Известия».
По его словам, Грузия отменила визовый режим для Евросоюза еще в 2006 году, однако лишь спустя шесть лет Брюссель согласился начать переговоры о визовой либерализации для грузинских граждан.
«Был составлен подробный план действий, предусматривавший среди прочего и корректировку национального законодательства, о выполнении которого Грузия регулярно отчитывалась. Несколько лет Брюссель систематически и кропотливо работал с Тбилиси по линии законодателей, внешнеполитических ведомств, других профильных органов исполнительной власти, И только сейчас этот процесс приближается к завершению», - отметил министр.
«Подобную масштабную работу между Россией и Грузией нереально наладить в отсутствие дипломатических отношений, разорванных режимом Михаила Саакашвили. Президент России Владимир Путин заявил, что возможность введения безвизового режима с Грузией на взаимной основе не исключается. Мы остаемся открытыми для совместной всесторонней проработки связанных с этим вопросов»,- подчеркнул Лавров.
Как напомнил министр, в декабре 2015 года Москва существенно либерализовала порядок въезда для граждан Грузии.
«Сегодня они могут без ограничений посещать нашу страну по приглашению частного лица, организации или постоянно проживающего иностранца. За прошлый год число виз, выданных нашей Секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось», - обратил внимание глава МИД РФ.
Лавров также сообщил о готовящихся в настоящее время визовых упрощениях для экипажей самолетов, выполняющих рейсы между двумя странами.
Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны в сентябре 2008 года по грузинской инициативе в связи с признанием Москвой Абхазии и Цхинвальского региона. Визовый режим между Грузией и РФ был введен в 2000 году. В марте 2012 года Грузия отменила для всех граждан РФ визовый режим въезда.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Цукерберг испытал перчатки для виртуальной реальности Oculus Во время посещения лаборатории Oculus Марк Цукерберг испытал прототип перчаток, судя по всему, разрабатываемых для очков Oculus Rift
Командос отказался от поездки в Минск, так как «бывал в Карабахе» «Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
Главы МИД Армении и Ирана обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений В послании Налбандяна отмечается, что Армению и Иран связывают многочисленные нити, и в первую очередь отношения, уходящие в глубь веков, глубокое взаимное уважение, обоюдное внимание к культуре.
Посол РФ в Армении: Москва не ждет смены курса внешней политики Еревана после парламентских выборов Россия не ждет радикальной смены внешнеполитического курса Армении после выборов в Национальное собрание в апреле, несмотря на переход страны к парламентской модели правления. Об этом заявил посол РФ в Армении Иван Волынкин.