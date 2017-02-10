Лавров: РФ и Грузия не наладят работу по введению безвизового режима при отсутствии дипотношений

PanARMENIAN.Net - Россия и Грузия не смогут наладить масштабную работу по введению безвизового режима при отсутствии дипломатических отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет «Известия».

По его словам, Грузия отменила визовый режим для Евросоюза еще в 2006 году, однако лишь спустя шесть лет Брюссель согласился начать переговоры о визовой либерализации для грузинских граждан.

«Был составлен подробный план действий, предусматривавший среди прочего и корректировку национального законодательства, о выполнении которого Грузия регулярно отчитывалась. Несколько лет Брюссель систематически и кропотливо работал с Тбилиси по линии законодателей, внешнеполитических ведомств, других профильных органов исполнительной власти, И только сейчас этот процесс приближается к завершению», - отметил министр.

«Подобную масштабную работу между Россией и Грузией нереально наладить в отсутствие дипломатических отношений, разорванных режимом Михаила Саакашвили. Президент России Владимир Путин заявил, что возможность введения безвизового режима с Грузией на взаимной основе не исключается. Мы остаемся открытыми для совместной всесторонней проработки связанных с этим вопросов»,- подчеркнул Лавров.

Как напомнил министр, в декабре 2015 года Москва существенно либерализовала порядок въезда для граждан Грузии.

«Сегодня они могут без ограничений посещать нашу страну по приглашению частного лица, организации или постоянно проживающего иностранца. За прошлый год число виз, выданных нашей Секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось», - обратил внимание глава МИД РФ.

Лавров также сообщил о готовящихся в настоящее время визовых упрощениях для экипажей самолетов, выполняющих рейсы между двумя странами.

Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны в сентябре 2008 года по грузинской инициативе в связи с признанием Москвой Абхазии и Цхинвальского региона. Визовый режим между Грузией и РФ был введен в 2000 году. В марте 2012 года Грузия отменила для всех граждан РФ визовый режим въезда.