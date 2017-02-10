Гагик Царукян единогласно избран главой партии «Процветающая Армения»

PanARMENIAN.Net - Председателем партии «Процветающая Армения» на 9-ом съезде политсилы единогласно избран Гагик Царукян.

На съезде присутствуют 2035 делегатов из 2116. Единственным вопросом повестки было избрание нового главы партии.

«Мы не хотим, и не будем пропагандировать внутреннюю вражду. Эти парламентские выборы будут кардинально отличаться от всех выборов», - заявил журналистам экс-председатель Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян. По его словам, люди должны осознать, что от их голоса зависит качество жизни.

«Мы будем говорить с народом на простом языке, решать проблемы, я уверен в этом, поскольку Гагик Царукян – один из символов успеха Армении. Почему бы не взяться за руки, не поддержать друг друга», - заявил Закарян, передает Aysor.am.

Ранее стало известно, что Партия «Армянское общенациональное движение» (АОД)поддержит блок Царукяна на парламентских выборах в Армении.

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.