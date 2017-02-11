В Мадриде состоялась премьера докфильма испанского режиссера «Тень Арарата»

PanARMENIAN.Net - Документальный фильм испанского режиссера и журналиста Мигеля Анхеля Нието «Тень Арарата» успел завоевать симпатии мадридского зрителя.

В Армении проживают всего лишь 30% армян, остальные 70% живут за пределами их исторической родины. Среди разбросанных по миру армян много знаменитостей, о происхождении которых мало кому известно, пишет мадридский онлайн-ресурс Madridpress.

Героями документального кино являются общественные и политические деятели армянского происхождения из разных стран, среди которых французский шансонье Шарль Азнавур и певица Рози Армен, скрипач Ара Маликян, популярный армянский музыкант Арто Тунчбояджан, летчик-испытатель Рубен Есаян. Замыкают «армянский» круг астрофизик Гарик Исраелян, режиссер Роберт Кетикян, бизнесмены Давид Ян и Рубен Варданян, полярник Артур Чилингаров, историк Айк Демоян, профессок Клод Мутафян, известный повар Армен Петросян, экс-президен Ливана Эмиль Лахуд, мэр города Парижа Анн Идальго и т.д, передает Sputnik-Армения.

Этот фильм не о Геноциде армян или карабахском конфликте, однако в нем повествуется о последствиях трагических событий в истории армянского народа. Фильм также и не о красотах Армении или ее вкусной кухне. Вся эта панорама Армении показана через призму героев — известных в мире армян.

«Тень Арарата» рассказывает об истории народа, о маленьком христианском островке, которого не сломило ни время, ни трагедия. Армения — единственная страна, которая была на картах мира 5 тысяч лет назад и которая по сей день существует.

«Мы знаем много стран, например, Месопотамия, которые были тогда с Арменией, однако их, в отличие от Армении, сегодня нет», — пишет мадридское издание.

Идея проекта возникла весной 2015 года, в Москве, в одной из столичных гостиниц. Именно здесь режиссер фильма познакомился с миллионером и меценатом армянского происхождения, который и предложил ему снять фильм об Армении. Меценат пожелал сохранить инкогнито, поэтому имя его широкой общественности неизвестно.

Съемки начались осенью 2015 года и охватили такие страны как Армения, Испания, Турция, Франция, Ливан, Россия и Израиль.