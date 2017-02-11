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Анкара: Россия была заранее оповещена о турецких военных в районе авиаудара

Анкара: Россия была заранее оповещена о турецких военных в районе авиаудара
11 февраля 2017 - 12:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Турецкая сторона заблаговременно оповестила российских военных о местоположении своих солдат в районе авиаудара под городом Эль-Баб в Сирии. Об этом сообщил генштаб Турции.

Генштаб Турции утверждает, что не менял место дислокации своих подразделений в Сирии в районе Эль-Баба и делился с российской стороной координатами.

«Подразделения, по которым 9 февраля был нанесен удар, находились в этой точке порядка десяти дней. 8 февраля координаты расположения наших подразделений были переданы на (российскую) базу «Хмеймим», - отмечается в сообщении, пишет Интерфакс.

«В то же время российский военный атташе в Анкаре был приглашен в генеральный штаб и координаты подразделений вновь были переданы ему», - говорится в сообщении, размещенном на сайте генштаба Турции.

В сообщении утверждается, что в результате подписанного 12 января двустороннего соглашения между Россией и Турцией «на протяжении месяца турецкие вооруженные силы делились информацией о проведении операции с российской стороной».

«Это делалось для предотвращения инцидентов во время операции в Сирии», - говорится в сообщении.

9 февраля в результате непреднамеренного авиаудара ВКС России в районе сирийского города Эль-Баб погибли трое и были ранены 11 турецкихвоеннослужащих. В связи с трагическим инцидентом соболезнования выразил президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что удар ВКС был непреднамеренным и произошел из-за несогласованности в предоставлении координат российским ВКС.

На уточняющий вопрос, была ли изначально причиной удара ошибка турецкой разведки, Песков ответил: «Это несогласованность в предоставлении координат, я бы сформулировал так».

Ссылки по теме:
Interfax.ru. Турция заявила о заблаговременном оповещении РФ о турецких военных в районе авиаудара
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