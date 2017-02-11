В Казахстане задержали 15 человек по подозрению в подготовке терактов

PanARMENIAN.Net - Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в рамках серии спецопераций, проведенных с 13 по 24 января в Алма-Атинской области, задержали 15 человек по подозрению в причастности к пропаганде терроризма и подготовке к участию в террористической деятельности. Об этом КНБ сообщил 11 февраля на своем официальном сайте.

Ранее комитет национальной безопасности Казахстана задержал 33 членов религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра». Семь лидеров организации содержатся под стражей, один находится под подпиской о невыезде. Для еще восьми человек избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, 17 рядовых членов организации привлекаются к расследованию в качестве свидетелей.