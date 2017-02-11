Мхитарян выйдет в стартовом составе в матче против с «Уотфорда»
11 февраля 2017 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В 25-ом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Уотфордом».
Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян выйдет в стартом составе манкунианцев, передает Armfootball.com.
Матч «Манчестер Юнайтед» - «Уорфорд» состоится 11 февраля в 19:00 (по ереванскому времени).
Гол полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в ворота «Уигана» (4:0) в четвертом раунде Кубка Англии признан лучшим голом МЮ в январе. По итогам опроса, проведенного английским клубом, гол Мхитаряна набрал 53% голосов, обойдя голы Уэйна Руни в ворота «Сток Сити» (43%) и Бастиана Швайнштайгера в ворота «Уигана» (3%).
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