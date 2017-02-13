Армянский фигурист Славик Айрапетян занял 3-е место на международном турнире II Sophia Trophy
13 февраля 2017 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский фигурист Славик Айрапетян занял 3-е место на международном турнире II Sophia Trophy.
В столице Болгарии выступили 9 фигуристов из 7 стран.
После исполнения короткой программы Айрапетян занимал 2-е место с 60.7 очками. В произвольной программе армянский фигурист набрал 115.05 очка (3-й результат) и с общим результатом 175.75 очка занял 3-е место, пишет пресс-служба НОК АРмении.
Победителем турнира стал англичанин Гарри Маттик (190.33), на втором месте – швейцарец Лукас Бриджи (180.70).
Славик Айрапетян - член сборной Армении по фигурному катанию, джавды чемпион Армении. Он завоевал 5 медалей на международных турнирах.
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