PanARMENIAN.Net - Армянский фигурист Славик Айрапетян занял 3-е место на международном турнире II Sophia Trophy.

В столице Болгарии выступили 9 фигуристов из 7 стран.

После исполнения короткой программы Айрапетян занимал 2-е место с 60.7 очками. В произвольной программе армянский фигурист набрал 115.05 очка (3-й результат) и с общим результатом 175.75 очка занял 3-е место, пишет пресс-служба НОК АРмении.

Победителем турнира стал англичанин Гарри Маттик (190.33), на втором месте – швейцарец Лукас Бриджи (180.70).

Славик Айрапетян - член сборной Армении по фигурному катанию, джавды чемпион Армении. Он завоевал 5 медалей на международных турнирах.