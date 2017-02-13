Офис азербайджанского омбудсмена: Лапшин может сесть в тюрьму на срок более года
13 февраля 2017 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы 13 февраля заявил, что при экстрадиции из Минска в Баку российско-израильского блогера Александра Лапшина были соблюдены все требования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
«Во время экстрадиции Лапшина в Азербайджан были полностью соблюдены требования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. По уголовно-процессуальному кодексу, для привлечения к уголовной ответственности существуют требования для экстрадиции лица из-за рубежа. Согласно им, за совершенные лицом уголовные деяния в законодательстве государства, подавшего запрос, и государства, которому подан запрос, должно предусматриваться наказание в виде лишения свободы не менее одного года или более тяжкое наказание», —сказал Сафиханлы, передает РИА Новости.
Он отметил, что Лапшину грозит наказание в виде заключения на срок более года.
«Деяния, совершенные Лапшиным, создают состав преступления, закрепленного ст. 281.2 (открытые призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК Азербайджана, и в санкциях этих статей предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет», — отметил он.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
При этом МИД РФ, комментируя ситуацию о выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
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