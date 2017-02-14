Human Rights Watch: Сирийское правительство применяло химоружие в Алеппо
14 февраля 2017 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила правительство Сирии в применении химического оружии в последние месяцы битвы за Алеппо.
В период с 17 ноября по 13 декабря 2016 года правозащитники зафиксировали по меньшей мере восемь эпизодов, когда правительственные вертолеты сбрасывали хлор на жилые районы Алеппо, говорится в официальном заявлении HRW, передает BBC.
В результате применения отравляющего вещества погибли по меньшей мере девять мирных жителей, среди которых четверо детей, полагают правозащитники. Еще около 200 человек получили ранения.
К таким выводам эксперты организации пришли на основании телефонных и очных интервью со свидетелями, а также анализа видеоматериалов, фотографий и постов в соцсетях.
На опубликованных видеозаписях видно, как над кварталами Алеппо поднимается зеленоватый дым.
«Без лабораторных исследований трудно заявлять с абсолютной уверенностью, какое именно вещество применялось, однако запах, внешние признаки и симптомы, о которых рассказывают пострадавшие и медперсонал, указывают на применение правительственными силами хлора», - говорится в сообщении организации.
Свидетели описывают, что у пострадавших от газа людей наблюдались удушье, сильный кашель, тошнота, иногда - потеря сознания.
В организации подчеркивают, что хлор, будучи тяжелее воздуха, спускался в подвалы, где люди прятались от обычных бомб. Особенно страдали пожилые люди и дети, которые часто задыхались.
По данным организации, удары наносились по тем районам, где правительственные силы планировали наступательные операции.
«Картина эпизодов сброса хлора свидетельствует о том, что мы имеем дело не с личной инициативой отдельных, вышедших из под контроля акторов, а с частью общей военной стратегии завоевания города», - приводятся в заявлении HRW слова замдиректора организации по чрезвычайным ситуациям Уле Солванга.
HRW призывает Совет безопасности ООН ввести санкции в отношении командования правительственных войск страны за применение химического оружия.
В заявлении организации подчеркивается, что у правозащитников нет фактов, доказывающих непосредственную причастность России к случаям применения отравляющих веществ.
В то же время правозащитники полагают, что российская сторона должна была принять меры с тем, чтобы не допустить использования химоружия в рамках совместной кампании.
Human Rights Watch ранее неоднократно сообщала о применении химоружия в Сирии, причем как правительственными войсками, так и боевиками джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ).
Случаи применения химоружия в Сирии фиксировали также эксперты Организации по запрещению химического оружия и журналисты.
При этом правительство Сирии неоднократно отрицало, что использует подобное оружие.
В настоящее время в Сирии действует режим прекращения огня. В декабре правительство Сирии взяло под контроль восточную часть Алеппо. Город покинула большая часть представителей вооруженной оппозиции.
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