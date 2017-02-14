Адвокат: До решения суда Лапшин не может быть экстрадирован в какую-либо страну

PanARMENIAN.Net - На данном этапе экстрадиция блогера Александра Лапшина в одну из стран, гражданином которых он является, невозможна. Об этом заявил адвокат Лапшина Сафар Гусейнов, передает haqqin.az.

Он отметил, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Лапшина, продолжается.

«По завершении следствия Лапшин должен предстать перед судом. После вынесения решения суда может быть рассмотрен вопрос о его передаче одной из стран, гражданином которых он является. До решения суда Лапшин не может быть экстрадирован в какую-либо страну», — сказал Гусейнов.

По словам адвоката, пока члены семьи Лапшина к нему не обращались.

«Его семья должна обратиться в посольство для встречи с ним, после чего члены семьи через посольство могут обращаться ко мне», - сказал он.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

При этом МИД РФ, комментируя ситуацию о выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

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