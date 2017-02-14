Саркисян: Армения сделает все для защиты прав сбежавшего из Баку гражданина Азербайджана
14 февраля 2017 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Нарушение прав человека в Азербайджане, дискриминация национальных меньшинств продолжает оставаться в Азербайджане государственной политикой. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.
По его словам, об этом свидетельствует обращение гражданина Азербайджана Шахина Мирзоева к властям Армении с просьбой о представлении временного убежища.
11 февраля к властям Армении обратился Шахин Мирзоев, с просьбой о предоставлении временного убежища, поскольку, являясь членом Совета талышской культуры, участником Талышского освободительного движения, сотрудником газеты «Толыши Садо», был вынужден бежать из Азербайджана из-за гонений против национальных и религиозных меньшинств, и грубейшего попрания их прав, и вместе с семьей прибыть в Армению.
«Получив от гражданина Азербайджана просьбу о предоставлении временного убежища, мы обсудили его, и пришли к выводу, что оснований для отрицательного решения нет. При сотрудничестве с международными структурами Армения сделает все для защиты законных прав этого человека и поиска постоянного убежища», - отметил Саркисян.
Самое значимое
«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится»,- отметил Балаян
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
В Турции на продажу выставлен старинный уд работы армянского мастера На сайте опубликованы также фотографии музыкального инструмента и двуязычного сертификата (на османском и армянском языках)
Предполагаемым организатором теракта в стамбульском клубе оказался гражданин Франции Подозреваемый арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов
Йылдырым: Сирийская оппозиция взяла под контроль большую часть Эль-Баба «Большая часть Эль-Баба взята под контроль», — заявил Йылдырым
В России планируют возобновить производство самолетов Ил-96 Mинистерства должны уже к 20 февраля подготовить «график выбытия из эксплуатации» в России иностранных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов и разработать план их замещения Ил-96-400М