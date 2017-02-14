Саркисян: Армения сделает все для защиты прав сбежавшего из Баку гражданина Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Нарушение прав человека в Азербайджане, дискриминация национальных меньшинств продолжает оставаться в Азербайджане государственной политикой. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, об этом свидетельствует обращение гражданина Азербайджана Шахина Мирзоева к властям Армении с просьбой о представлении временного убежища.

11 февраля к властям Армении обратился Шахин Мирзоев, с просьбой о предоставлении временного убежища, поскольку, являясь членом Совета талышской культуры, участником Талышского освободительного движения, сотрудником газеты «Толыши Садо», был вынужден бежать из Азербайджана из-за гонений против национальных и религиозных меньшинств, и грубейшего попрания их прав, и вместе с семьей прибыть в Армению.

«Получив от гражданина Азербайджана просьбу о предоставлении временного убежища, мы обсудили его, и пришли к выводу, что оснований для отрицательного решения нет. При сотрудничестве с международными структурами Армения сделает все для защиты законных прав этого человека и поиска постоянного убежища», - отметил Саркисян.