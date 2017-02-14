Шарпантье: Франция готова принять встречу по карабахскому урегулированию
14 февраля 2017 - 15:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели минской группы ОБСЕ не жалеют усилий для воссоздания условий для диалога. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции Жан-Франсуа Шарпантье 14 февраля на пресс-конференции.
Французский дипломат сказал, что посредники уверены – нет иного пути урегулирования, кроме мирного. В этой связи посол отметил, что жертвы были не только во время апрельской войны, но случаются практически ежедневно, и такая ситуация не может удовлетворять.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
По словам Шарпантье, достигнутые ранее договоренности о создании механизмов расследования инцидентов обязательно должны быть реализованы.
20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.
16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.
«Но в этом контексте важно понимать, что решение не в руках посредниках. Оно обусловлено политической волей сторон», - заявил посол, добавив, что Франция готова принять встречу, как это заявил ранее президент Олланд.
«В любом случае, я настаиваю на том, что решение конфликта может найтись только путем переговоров. Есть в 20 веке примеры конфликтов, которые решились мирным путем переговоров», - отметил посол, передает Panorama.am.
По его словам, переговоры по новому рамочному соглашению между Арменией и ЕС находятся в завершающей стадии, что предполагает подписание соглашения.
«В ближайшие дни завершатся переговоры. Надеюсь, что сторонам удастся договориться по последним некоторым пунктам, и станет возможным формирование удовлетворяющего все стороны документа», - отметил Шарпантье. Он также заявил, что армянская и французская сторона ведут переговоры по вопросу названия известного алкогольного напитка и во Франции, и в Армении коньяком.
«Это щепетильный вопрос. Кроме того, он имеет достаточно большое экономическое значение», - сказал посол Франции, пишетAysor.am.
Новое рамочное соглашение между Арменией и ЕС будет заключено в 2017 году. Об этом сказал 3 ноября в ходе бюджетных слушаний в парламенте заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян. «Я надеюсь, что соглашение будет заключено в ближайшее время. Проведение следующей встречи по этой теме планируется в декабре в Брюсселе. Напомню, что уже состоялось шесть подобных встреч», - сказал Назарян. Совет ЕС в ходе заседания на уровне министров иностранных дел в Люксембурге 12 октября 2015 года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и республикой.
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