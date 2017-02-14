9 армянских боксеров примут участие в международном турнире в Софии
14 февраля 2017 - 18:25 AMT
PanARMENIAN.Net - С 21 по 27 февраля в Софии пройдет международный турнир «Странджа-2017». Сборная Армении будет представлена 9 спортсменами, сообщает пресс-служба Федерации бокса Армении.
В турнире примут участие Гаспар Бабаханян (49 кг), Ваге Бадалян (56 кг) Карен Тонаканян (60 кг), Оганес Бачков (64 кг), Владимир Маркарян (69 кг), Арман Дарчинян (75 кг), Арсен Айрапетян (81 кг), Генрих Саргсян (91 кг), Давид Чалоян (+91 кг).
Армянские боксеры выступят в Софии под руководством под руководством второго тренера Вагана Адилханяна и тренера Рудика Мкртчяна.
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