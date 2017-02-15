В Армении есть труднопроходимые автодороги, Ларс открыт
15 февраля 2017 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 февраля по состоянию на 09:30 (по ереванскому времени) в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Отмечается, что на автодорогах Баграмяна, Аштарака, Масиса, Арташата, Ехварда, Апарана, Арагаца, Арарата, Абовяна, Севана, Талина, Артика, Ахуряна, Ашоцка, Ехегнадзора, Вайка, Сисиана и Мегри идет снег.
На серпантинах Тигранашена, дорогах Гориса и перевале Варденяц местами образовался гололед.
На автотрассах в Армении круглосуточное дежурство осуществляют сотрудники дорожно-строительных компаний. Ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей – при использовании цепей противоскольжения.
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