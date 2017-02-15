ВС Азербайджана произвели более 600 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 14 на 15 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 600 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, в восточном направлении линии соприкосновения войск противник применил также 60-и и 82-миллиметровые минометы (3 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.

В ночь с 13 на 14 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск обстановка была относительно спокойной. ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня свыше 35 раз. За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций около 400 выстрелов.