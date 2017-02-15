ВС Азербайджана произвели более 600 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
15 февраля 2017 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 14 на 15 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 600 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, в восточном направлении линии соприкосновения войск противник применил также 60-и и 82-миллиметровые минометы (3 снаряда).
Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.
В ночь с 13 на 14 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск обстановка была относительно спокойной. ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня свыше 35 раз. За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций около 400 выстрелов.
Самое значимое
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
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