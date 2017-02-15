Курдский политик: Сирийские курды не отдадут свои земли под контроль Турции

PanARMENIAN.Net - Сирийские курды не будут передавать свои территории, в том числе город Манбидж, под контроль Анкары, а в случае турецких атак оставляют за собой право на оборону. Об этом заявил Анвар Муслим, глава правительства курдского кантона Кобани.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером пять тысяч квадратных километров и создание зоны безопасности для размещения беженцев. В то же время многие наблюдатели полагают, что еще одной целью Турции является ограничение влияния сирийских курдов, которых в Турции считают связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Наступление турецких войск и лояльных Турции отрядов сирийской оппозиции не дало курдам соединить свои разрозненные кантоны в общую территорию.

«Мы смотрим на Турцию, которая ввела свои войска на территорию Сирии, как на оккупантов. Рано или поздно они должны будут уйти из Сирии», — заявил Анвар Муслим, передает РИА Новости.

По его словам, «сейчас между турками и сирийскими курдами нет столкновений, но иногда они устраивают провокации, обстреливают нашу территорию". "У нас есть право на самозащиту и оборону», — подчеркнул Муслим. «Эрдоган фактически поменял Алеппо на эту территорию. Но мы будем отстаивать свою землю», — заявил представитель сирийских курдов.

Ранее турецкие власти также заявили, что одна из целей их операции — заставить курдов уйти из города Манбидж, освобожденного ими летом 2016 года от ИГ.

«Сейчас Манбидж имеет свое самоуправление. Мы помогали местным жителям в освобождении от ИГ. Если они еще раз нас попросят, то, конечно же, мы им поможем. Отдавать Манбидж под контроль турок мы не будем», — заверил Анвар Муслим.