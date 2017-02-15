Летающие в Армению авиакомпании увеличат количество рейсов

PanARMENIAN.Net - Ряд авиакомпаний, осуществляющих полеты в Армению, увеличат количество рейсов наряду с ростом числа пассажиров. Об этом на своей страничке в Facebook написала пресс-секретарь Государственного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян.

В частности, лоукостер «Победа» в марте 2017 года будет выполнять рейс Москва-Гюмри-Москва четыре раза в неделю (вместо прежних трех), авиакомпания «Qatar Airways» планирует ежедневные рейсы по направлению Доха-Ереван-Доха.

«Эгейские авиалинии» запустят рейс Афины-Ереван-Афины в летний навигационный период, который начинается с марта. Будут выполняться полеты 6 раз в неделю.

Иранские авиалинии в летний период, особенно, во время праздника Новруз Байрам также намерены увеличить частоту полетов в Армению.