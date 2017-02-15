В Малайзии задержали подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
15 февраля 2017 - 16:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Малайзии задержали женщину, подозреваемую в причастности к убийству Ким Чен Нама - старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. 28-летняя женщина, у которой имелся паспорт гражданки Вьетнама, была задержана в аэропорту Куала-Лумпур 15 февраля через два дня после смерти 45-летнего Ким Чен Нама, сообщила малайзийская полиция.
По данным местных СМИ, женщина собиралась вылететь во Вьетнам. Как сообщила полиция, она была опознана по записям камер видеонаблюдения и в момент задержания была одна, пишет Deutsche Welle.
Ранее сообщалось, что подозреваемая является гражданкой Мьянмы. Продолжаются поиски второй женщины, предположительно отравившей Ким Чен Нама.
Единокровный брат главы КНДР, проводивший много времени за пределами страны и известный публичными высказываниями против династического наследования поста правителя в Северной Корее, был убит 13 февраля. Предположительно, он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура с помощью платка либо спрея двумя женщинами, якобы шпионками из Северной Кореи, и умер по дороге в больницу.
Ким Чен Ын и Ким Чен Нам - сыновья покойного северокорейского диктатора Ким Чен Ира от разных матерей. Старший брат был ближе к своему дяде, которого считали вторым человеком в КНДР до тех пор, пока его не казнили по приказу Ким Чен Ына в 2013 году. Сам Ким Чен Нам неоднократно подчеркивал, что не заинтересован в наследовании поста главы государства.
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