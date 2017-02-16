Анаит Пилосян признана медсестрой года в Иране

PanARMENIAN.Net - Медицинский работник Центра обучения и медицины «Аль-Захра» (ICU) иранской провинции Исфахан, медсестра армянского происхожденияАнаит Пилосян признана Организацией системы ухода за больными Исфахана медсестрой 2016 года.

Пилосян удостоилась этого звания за профессиональные навыки высокого уровня, заботу в отношении пациентов и проявленные в работе добросовестность и педантичность, norjugha.ir,

Анаит Пилосян родилась в 1976 году в городе Ахваз, где и проживала до замужества (до 2000 г.). Школьное образование она получила в начальной армянской школе «Карун», затем в школах «Раффи» и «Эфат». Затем она поступила в свободный университет Ахваза. Анаит Пилосян работает в больнице «Аль-Захра» с 2001 года.