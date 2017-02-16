Анаит Пилосян признана медсестрой года в Иране
16 февраля 2017 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Медицинский работник Центра обучения и медицины «Аль-Захра» (ICU) иранской провинции Исфахан, медсестра армянского происхожденияАнаит Пилосян признана Организацией системы ухода за больными Исфахана медсестрой 2016 года.
Пилосян удостоилась этого звания за профессиональные навыки высокого уровня, заботу в отношении пациентов и проявленные в работе добросовестность и педантичность, norjugha.ir,
Анаит Пилосян родилась в 1976 году в городе Ахваз, где и проживала до замужества (до 2000 г.). Школьное образование она получила в начальной армянской школе «Карун», затем в школах «Раффи» и «Эфат». Затем она поступила в свободный университет Ахваза. Анаит Пилосян работает в больнице «Аль-Захра» с 2001 года.
Самое значимое
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
Европейский институт Омбудсмена (ЕИО) назвал выдачу Минском азербайджанской стороне российско-израильского блогера Александра Лапшина угрозой для свободы слова и СМИ - основы европейских ценностей. Об этом говорится в распространенном ЕИО заявлении.
Таким образом, решение о выдаче Лапшина Азербайджану вступило в силу, так как Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры
Partner news
Последние новости
Игровая консоль Project Scorpio от Microsoft будет представлена уже в июне На сегодняшний день о консоли известно относительно немного. Производительность ее графической системы будет близка к 6 терафлопсам, что примерно сопоставимо с Radeon RX 480
WizzAir будет выполнять прямые рейсы из Кутаиси в Лондон за €37 Авиарейсы будут осуществляться из международного аэропорта Кутаиси в лондонский аэропорт Лутон дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям самолетами Airbus A320 и A321
Армения и Грузия выберут подрядчика для строительства новой ЛЭП Семь зарубежных компаний решили принять участие в международном аукционе по строительству новой линии электропередач, которая соединит Армению и Грузию.
Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая 2017 года На заседании правительства проект соответствующего решения представил министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.