WizzAir будет выполнять прямые рейсы из Кутаиси в Лондон за €37
16 февраля 2017 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - С 18 июня авиакомпания WizzAir будет осуществлять регулярные рейсы Кутаиси – Лондон – Кутаиси. Стоимость билетов будет начинаться с 105.99 лари или €37.
Авиарейсы будут осуществляться из международного аэропорта Кутаиси в лондонский аэропорт Лутон дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям самолетами Airbus A320 и A321, пишет Bizzone.
Низкобюджетные авиарейсы будут способствовать углублению деловых и торговых отношений между Грузией и Великобританией, а также станут прекрасной возможностью как для туристов, так и бизнесменов, отмечает министерство экономики Грузии.
WizzAir постоянно расширяет географию полетов и на сегодняшний день предлагает уже 12 низкобюджетных авианаправлений в девять стран Европы.
С сентября 2016 года самолет авиакомпании WizzAir, который базируется в аэропорту имени Давида Агмашенебели в Кутаиси, осуществляет авиарейсы по следующим направлениям: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Милан, Ларнака и София. Стоимость билета на эти авиарейсы составляет 40 евро.
После открытия базы в Кутаиси авиакомпания WizzAir перевезла уже более 168 000 пассажиров и создала 126 рабочих мест.
В 2016 году Грузию посетило 19.191 визитер из Великобритании, что на 42 человека меньше по сравнению с 2015 годом и составляет 0,3% от общего числа визитеров, посетивших страну в 2016 году.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Игровая консоль Project Scorpio от Microsoft будет представлена уже в июне На сегодняшний день о консоли известно относительно немного. Производительность ее графической системы будет близка к 6 терафлопсам, что примерно сопоставимо с Radeon RX 480
Грузинские армяне: Посольство Азербайджана в Грузии провоцирует армяно-азербайджанский конфликт Армянская община Грузии заявляет, что представительство иностранного государства провоцирует местных жителей – грузинских азербайджанцев, на проведение различных протестных акций и агитаций на улицах города, перед посольствами других стран
Анаит Пилосян признана медсестрой года в Иране Медицинский работник Центра обучения и медицины «Аль-Захра» (ICU) иранской провинции Исфахан, медсестра армянского происхождения Анаит Пилосян признана Организацией системы ухода за больными Исфахана медсестрой 2016 года.
Армения и Грузия выберут подрядчика для строительства новой ЛЭП Семь зарубежных компаний решили принять участие в международном аукционе по строительству новой линии электропередач, которая соединит Армению и Грузию.