// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

WizzAir будет выполнять прямые рейсы из Кутаиси в Лондон за €37

WizzAir будет выполнять прямые рейсы из Кутаиси в Лондон за €37
16 февраля 2017 - 13:01 AMT

PanARMENIAN.Net - С 18 июня авиакомпания WizzAir будет осуществлять регулярные рейсы Кутаиси – Лондон – Кутаиси. Стоимость билетов будет начинаться с 105.99 лари или €37.

Авиарейсы будут осуществляться из международного аэропорта Кутаиси в лондонский аэропорт Лутон дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям самолетами Airbus A320 и A321, пишет Bizzone.

Низкобюджетные авиарейсы будут способствовать углублению деловых и торговых отношений между Грузией и Великобританией, а также станут прекрасной возможностью как для туристов, так и бизнесменов, отмечает министерство экономики Грузии.

WizzAir постоянно расширяет географию полетов и на сегодняшний день предлагает уже 12 низкобюджетных авианаправлений в девять стран Европы.

С сентября 2016 года самолет авиакомпании WizzAir, который базируется в аэропорту имени Давида Агмашенебели в Кутаиси, осуществляет авиарейсы по следующим направлениям: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Милан, Ларнака и София. Стоимость билета на эти авиарейсы составляет 40 евро.

После открытия базы в Кутаиси авиакомпания WizzAir перевезла уже более 168 000 пассажиров и создала 126 рабочих мест.

В 2016 году Грузию посетило 19.191 визитер из Великобритании, что на 42 человека меньше по сравнению с 2015 годом и составляет 0,3% от общего числа визитеров, посетивших страну в 2016 году.

Ссылки по теме:
Bizzone: WizzAir начинает выполнение прямых рейсов из Кутаиси в Лондон
 Самое значимое
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Армянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в АвстралииАрмянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в Австралии
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Срок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условияхСрок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условиях
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
 Статьи
С миром и надеждой для всего человечества

Главные научные события января

 Самое читаемое в разделе
Ученые выяснили, какие элементы женского танца наиболее привлекательны
Террористы ИГ в Эль-Бабе казнили 40 мирных граждан
В Иране проходят военные учения с применением ракетных комплексов
Опрос: Эммануэль Макрон обогнал Фийона по популярности в предвыборной гонке во Франции
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Игровая консоль Project Scorpio от Microsoft будет представлена уже в июне На сегодняшний день о консоли известно относительно немного. Производительность ее графической системы будет близка к 6 терафлопсам, что примерно сопоставимо с Radeon RX 480
Грузинские армяне: Посольство Азербайджана в Грузии провоцирует армяно-азербайджанский конфликт Армянская община Грузии заявляет, что представительство иностранного государства провоцирует местных жителей – грузинских азербайджанцев, на проведение различных протестных акций и агитаций на улицах города, перед посольствами других стран
Анаит Пилосян признана медсестрой года в Иране Медицинский работник Центра обучения и медицины «Аль-Захра» (ICU) иранской провинции Исфахан, медсестра армянского происхождения Анаит Пилосян признана Организацией системы ухода за больными Исфахана медсестрой 2016 года.
Армения и Грузия выберут подрядчика для строительства новой ЛЭП Семь зарубежных компаний решили принять участие в международном аукционе по строительству новой линии электропередач, которая соединит Армению и Грузию.