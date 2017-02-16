Грузинские армяне: Посольство Азербайджана в Грузии провоцирует армяно-азербайджанский конфликт

PanARMENIAN.Net - Вот уже несколько лет подряд, как посольство Азербайджана в Грузии инициирует, финансирует и осуществляет в стране ряд мероприятий под названием «Справедливость Ходжалу».

Армянская община Грузии заявляет, что представительство иностранного государства провоцирует местных жителей – грузинских азербайджанцев, на проведение различных протестных акций и агитаций на улицах города, перед посольствами других стран.

Несколько дней назад, азербайджанская пресса начала публиковать ряд новостей, читая которые становиться известно, что проживающие в Марнеули азербайджанцы (скорее всего граждане Грузии) организовали так называемую «рабочую группу» и начали подготовку к мероприятию под названием «Справедливость Ходжалу».

«В работе собрания рабочей группы принял участие первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии –Элчин Мамедов, который зачитал собравшимся Приказ президента Ильхама Алиева «о плане и мероприятиях, которые должны быть проведены по случаю 25-летия геноцида в Ходжалу». Первый секретарь посольства так же выслушал мнения и предложения азербайджанской молодежи», -пишет азербайджанский информационный центр АПА.

В рамках плана, который должны осуществить грузинские азербайджанцы по приказу президента Азербайджана Ильхама Алиева – митинг перед посольством Республики Армения в Тбилиси, раздача агитационных буклетов и газет около станций метро в Тбилиси (Руставели, Площадь Свободы, Марджанишвили), проведение конкурса рисунков в публичных школах страны, организация театрального представления усилиями театра Пантомимы, проведение научной конференции в здании государственного дома-музея имени Ахундова, в Тбилиси. А также ряд мероприятий в азербайджано-населенном регионе Грузии – в Квемо Картли.

«Не сложно догадаться, какие цели преследует азербайджанское посольство, провоцирующее граждан Грузии азербайджанской национальности проводить подобные мероприятия в городе более 50 000 жителей которого имеют армянское происхождение. Попытки спровоцировать армяно-азербайджанский конфликт в Тбилиси осуществлялись и в предыдущие годы. Особенно агрессивную форму данные попытки приняли в прошлом году, весной. В те дни, лишь благоразумие армян Грузии уберегло страну от крайне опасных и неблагоприятных последствий.

Если бы все запланированное было бы инициативой граждан Грузии азербайджанской национальности –то еще можно было бы попытаться понять искренние чувства наших сограждан. Можно было бы все списать на законное право граждан выражать свое мнение и позицию. Но, в том то и все дело, что вся эта деятельность проводиться в рамках «приказа президента иностранного государства»,- говорится в сообщении армян Грузии.

Отмечается, что пришло время, что бы власти Грузии внесли бы ясность в этот вопрос: «Мы уже живем на территории Азербайджана или все же страна, гражданами которой мы являемся имеет достаточно самоуважения, чтобы не позволять иностранному государству вмешиваться в процесс формирования общественности и неприкрыто провоцировать здесь конфликты. Когда иностранное государство провоцирует граждан другого государства на те или иные действия, это уже нельзя назвать демократией –это оккупация. Как минимум это начало полноценной оккупации».