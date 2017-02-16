Ученые: Мозг человека всегда имеет запасной план

PanARMENIAN.Net - Исследователи из Университета Квинс сообщили, что им удалось доказать, что разрабатывание запасного плана — нормальный процесс мозга человека.

Ученые пришли к выводу, что мозг человека в любой ситуации кроме главного решения также ищет другие пути и варианты, чтобы был план Б на случай неудачи первого решения, пишет Medikforum.

Психологи говорят, что это бессознательная реакция, и почти всегда люди, на самом деле, имеют в голове запасной план, даже, если они не осознают этого сами и им кажется, что у них нет запасных путей решения проблем.

Ученые отмечают, что в ситуациях, когда человек чувствует себя неуверенно, когда имеет какой-то план, на самом деле, возможно он пытается подсознательно найти какие-то еще пути решения вопроса, даже, если они будут не самые лучшие, но их можно будет использовать в случае провала основного плана. Такой подход к вопросу дает людям ощущение уверенности и стабильности.

Психологи отмечают, что ежедневно люди сталкивается с принятием множеством решений, при этом, не все из них незначительные, некоторые решения влияют на всю жизнь человека. Поэтому мозг человека заранее готовится и просчитывает все возможные варианты как будут развиваться события. Решая проблему, мозг рассматривает ее со всех сторон: выбирает самый лучший вариант, а также несколько запасных.

Кроме того, это исследование также позволило доказать, что не всегда быстро принятые решения могут считаться непродуманными, обычно они более взвешенные, чем ранее было принято считать, поскольку первое решение оценивается мозгом как самое удачное в данной ситуации.