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Блок «Царукян» обнародовал первую десятку своего пропорционального предвыборного списка

Блок «Царукян» обнародовал первую десятку своего пропорционального предвыборного списка
16 февраля 2017 - 16:36 AMT

PanARMENIAN.Net - «Блок Царукян» 16 февраля обнародовал первую десятку своего пропорционального предвыборного списка, который возглавляет глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

За ним следует экс-глава Контрольной палаты Ишхан Закарян, третьей является экс- лидер партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, четвертым экономист Вардан Бостанджян, пятым депутат Микаел Мелкумян, далее следуют лидеры партий «Армянское общенациональное движение» Арарат Зурабян и «Альянс» депутат Тигран Уриханян, восьмой является пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян, девятым его зять, сын экс-премьера Овика Абраамяна Аргам Абраамян, десятым экс-ректор Гюмрийского пединститута Вардеван Григорян.

Предвыборный штаб блока будет возглавлять Ишхан Закарян, пишет Радио «Свобода».

На вопрос, будет ли в составе «Блока Царукян» также экс-премьер РА Овик Абраамян, Тоноян ответила, что не располагает подобоной информацией.

Ранее стало известно, что «Блок Царукян» и Социал-демократическая партия «Гнчакян» прекратили переговоры о сотрудничестве в ходе предстоящих парламентских выборов. Переговоры были начаты по инициативе лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

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