Число планирующих провести февральские праздники в Армении россиян увеличилось на 105%
16 февраля 2017 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван входит в топ-10 самых популярных городов для путешествий россиян на февральские праздничные выходные. Об этом сообщает поисковик авиабилетов Skyscanner.
Ереван стал самым быстрорастущим направлением из списка. Число забронированных авиабилетов в столицу Армении на 23 февраля увеличилось в этом году на 105%.
Эксперты компании проанализировали информацию о бронировании авиабилетов и выяснили, что в промежуток с 23 по 26 февраля перелеты по России и за рубеж совершат вдвое больше россиян, чем год назад.
Топ-10 популярных направлений на февральские выходные возглавил Сочи. В тройку лидеров также вошли Москва и Санкт-Петербург. Четвертое место досталось Праге, пятое - Симферополю. Во вторую половину рейтинга в порядке убывания также были включены Минеральные Воды, Ереван, Калининград, Рим и Милан, пишет Lenta.ru.
Заметный рост показали Прага (41 процент), а также Минеральные Воды и Милан - 24 и 23 процента соответственно.
Ранее сервис поиска отелей RoomGuru.ru сообщил, что Ереван занимает седьмое место среди самых популярных городов для зарубежных путешествий россиян на февральские праздничные выходные.По данным сервиса, оплата за проживание в Ереване составляет в среднем 47 евро в сутки.
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