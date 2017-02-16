Лоукостер «Победа» предупредил о подорожании билетов из-за агрессии пассажиров
16 февраля 2017 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Лоукостер «Победа» планирует нанять частных охранников для защиты своих сотрудников от агрессивных пассажиров. Необходимость платить ЧОПам приведет к росту цен на билеты.
Полеты рейсами «Победы» станут дороже в связи с решением компании привлечь для защиты своих сотрудников частные охранные предприятия (ЧОПы). В сообщении «Победы» подчеркивается, что пойти на такую меру компанию вынудила недостаточная эффективность предусмотренных законом мер воздействия на агрессивных пассажиров.
«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», — пояснил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков, передает РБК.
По его словам, в «Победе» считают категорически недопустимой абсолютную безнаказанность «деструктивных пассажиров», применяющих физическую силу к сотрудникам компании, и поддерживают предложения об ужесточении законодательных мер.
10 февраля авиакомпания «Победа» сообщила, что в аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на ее менеджера.
«Ему было обоснованно отказано в перевозке, после чего пассажир поднялся в офис авиакомпании и начал требовать возврата денег за неиспользованный билет. Затем он плюнул сотруднику «Победы» в лицо и применил грубую физическую силу, нанеся несколько ударов в голову», —говорилось в сообщении компании.
В «Победе» особо отметили, что пострадавший сотрудник обратился за защитой к полиции, однако нападавший задержан не был. Не были наказаны и виновники нападения на офис «Победы», произошедшего в сентябре прошлого года.
Осенью 2016 года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы группы «Аэрофлот» (в нее входит и «Победа») об ужесточении ответственности для пассажиров, устраивающих дебоши в самолетах, а также о предоставлении авиакомпаниям права отказывать таким пассажирам в перевозке и иметь на борту «средства сдерживания» в виде наручников.
В октябре 2016 года сообщалось, что Росавиация выдала перевозчику разрешение на полеты из Москвы во второй по величине город Армении - Гюмри. Местный аэропорт «Ширак» предоставил «Победе» скидку на обслуживание.
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