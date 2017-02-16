Тиллерсон - Лаврову: Готовы работать с Россией, если будет выгода для США
16 февраля 2017 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД России Сергей Лавров впервые встретился с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
В ходе встречи Тиллерсон заявил о готовности работать с Россией, если в этом будет выгода для США. Он также отметил, что Москва должна выполнять свои обязанности по Украине.
«Находясь в поиске новых соприкосновений, мы ожидаем, что Россия будет выполнять минские соглашения и работать с целью деэскалации насилия на Украине», – заявил госсекретарь США, передает republic.ru со ссылкой на Reuters.
Бывший глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон был утвержден в должности госсекретаря США 1 февраля.
16 февраля газета The New York Times упрекнула Тиллерсона в том, что он после своего назначения избегает публичности и пропускает «важные события». Например, его не было на встречах президента США Дональда Трампа с израильским премьер-министром и главой правительства Канады.
Издание также предположило, что Тиллерсон не станет много говорить на встречах с министрами иностранных дел G20, которые пройдут 16 и 17 февраля в немецком Бонне.
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