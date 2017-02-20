Еще один талыш желает переехать в Армению из Азербайджана
20 февраля 2017 - 12:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Житель талышенаселенного Лерикского района Эльданиз Гулиев намерен переехать в Армению. Об этом сообщает ТалышИнфо со ссылкой на талышского блогера Азара Казымова.
Отмечается, что Гулиев выложил на своей странице в социальной сети Facebook заявление на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Житель района в своем заявлении рассказывает о том, что глава исполнительной власти Лерикского района Ровшан Багиров насильным путем отобрал у него собственную же землю. После вопиющего отнятия собственной земли, местного жителя вызвали в районное отделение полиции и стали ему угрожать, чтобы тот не смел никуда жаловаться.
Отчаявшийся Эльданиз Гулиев заявил, что единственным выходом из сложившейся ситуации для него является переезд в Армению. Потому что, по словам Гулиева, в Азербайджане его жалобы, все равно, никто не рассмотрит.
Ранее убежище в Армении получил член Совета талышской культуры, сотрудник газеты «Толыши Садо», участник Талышского освободительного движения Шахин Мирзоев. Он заявил, что вынужден был бежать со своей семьей из Азербайджана в Армению вследствие гонений против представителей национальных и религиозных меньшинств, грубейшего попрания их прав.
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