Вице-спикер парламента Абхазии: Новая Конституция Арцаха - важный вклад в защиту прав человека
20 февраля 2017 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Новая Конституция Арцаха является важным вкладом в защиту прав человека. Об этом заявила вице-спикер парламента Абхазии Эмма Гамисониа.
«В Арцахе происходит историческое событие», - сказала журналистам Гамисониа.
20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике проходит референдум по конституционным реформам, предусматривающим переименование страны и переход от полупрезидентской к президентской форме правления.
Голосование началось в 08:00 по местному времени, на 12 избирательных участках работают 280 участковых комиссий по референдуму. Это третий референдум национального значения в Карабахе за 26 лет независимости республики.
«Мы очень рады, что являемся частью этого события. С утра мы были в избирательных участках, во многих районах, и можем с радостью констатировать ту активность и настроение, с которым население участвует в выборах», - сказала журналистам в Степанакерте Гамисониа.
На вопрос, знакома ли она с проектом новой Конституции и что он может принести народу Арцаха, представитель Абхазии заявила, что новая Конституция является важным вкладом в защиту прав человека.
«Государство делает очень важный шаг, который, могу сказать, очень демократичный», - подчеркнула она, передает Aysor.am.
По последним данным право на участие в референдуме имеют 102 757 граждан. Это значит, что возможность участвовать в референдуме по Конституции имеют 69% населения Карабаха. Референдум пройдет на всей территории республики, которая охватывает 11 избирательных округов - в каждом по 8000-9000 избирателей.
12-ая участковая комиссия находится в городе Ереване для обеспечения права на референдум граждан НКР, находящихся в Армении.
За ходом голосования будут следить 104 международных наблюдателя из более чем 30 стран, в том числе группа депутатов Европейского парламента, представители России, Болгарии, Боливии, Германии, парламентов Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и многих других государств.
Самое значимое
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
Partner news
Сюжет
Последние новости
В Азербайджане добыча нефти в январе 2017 года сократилась на 4.2%, газа – на 0.9% По данным Госкомстата Азербайджана, объем добычи товарной нефти в стране в январе 2017 года составил 3.36 млн тонн (спад на 4.2%)
Саргсян: Межпартийных обсуждений в армии не будет Президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Армении 20 февраля обратился к вопросам и задачам в предстоящие два-три месяца.
Российские разведчики в Армении начали подготовку к всеармейскому конкурсу На высокогорном полигоне «Камхуд» в Армении началась подготовка военнослужащих разведывательных подразделений 102 российской военной базы Южного военного округа к участию в конкурсе «Отличники войсковой разведки».
Вокруг Марса могут сформироваться кольца Ученые предположили, что большая часть пыли — это частицы, принесенные метеоритами, однако некоторая доля вещества спутников Марса, Фобоса и Деймоса, в ней тоже присутствует