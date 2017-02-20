Вице-спикер парламента Абхазии: Новая Конституция Арцаха - важный вклад в защиту прав человека

PanARMENIAN.Net - Новая Конституция Арцаха является важным вкладом в защиту прав человека. Об этом заявила вице-спикер парламента Абхазии Эмма Гамисониа.

«В Арцахе происходит историческое событие», - сказала журналистам Гамисониа.

20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике проходит референдум по конституционным реформам, предусматривающим переименование страны и переход от полупрезидентской к президентской форме правления.

Голосование началось в 08:00 по местному времени, на 12 избирательных участках работают 280 участковых комиссий по референдуму. Это третий референдум национального значения в Карабахе за 26 лет независимости республики.

«Мы очень рады, что являемся частью этого события. С утра мы были в избирательных участках, во многих районах, и можем с радостью констатировать ту активность и настроение, с которым население участвует в выборах», - сказала журналистам в Степанакерте Гамисониа.

На вопрос, знакома ли она с проектом новой Конституции и что он может принести народу Арцаха, представитель Абхазии заявила, что новая Конституция является важным вкладом в защиту прав человека.

«Государство делает очень важный шаг, который, могу сказать, очень демократичный», - подчеркнула она, передает Aysor.am.

По последним данным право на участие в референдуме имеют 102 757 граждан. Это значит, что возможность участвовать в референдуме по Конституции имеют 69% населения Карабаха. Референдум пройдет на всей территории республики, которая охватывает 11 избирательных округов - в каждом по 8000-9000 избирателей.

12-ая участковая комиссия находится в городе Ереване для обеспечения права на референдум граждан НКР, находящихся в Армении.

За ходом голосования будут следить 104 международных наблюдателя из более чем 30 стран, в том числе группа депутатов Европейского парламента, представители России, Болгарии, Боливии, Германии, парламентов Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и многих других государств.