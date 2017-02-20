Доклад: У Армении на вооружении 4 «Искандера»

PanARMENIAN.Net - В 2016 году Армения импортировала из России 4 ракетных комплекса «Искандер». Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

«Искандеры» экспортной модификации «Э», дальность поражения цели которой составляет 300 км, были впервые продемонстрированы 21 сентября на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянской армии еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

В связи с размещением «Искандеров» в Армении президент РА Серж Саргсян в интервью генеральному директору российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселевы заявил, что это – необходимая мера для сохранения стабильности в регионе.

«Думаю, это (размещение «Искандеров» в Армении – ред.) была вынужденная мера, чтобы каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в нашем регионе. Не секрет, что Азербайджан в течение последних нескольких лет регулярно приобретал новейшее вооружение. Мы не имеем таких возможностей, как Азербайджан, я имею в виду финансовые возможности, но мы все время стараемся сбалансировать ситуацию, находя противоядие. Я думаю, что в данном случае «Искандер» является именно таким противоядием», — сказал Саргсян.

Закуп «Искандеров» не был предусмотрен в рамках заключенного в 2015 году между Арменией и Россией кредитного договора, согласно которому Москва должна предоставить $200 млн в кредит на приобретение оружия.