Бако Саакян: Арцах был и останется сторонником демократических ценностей
20 февраля 2017 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Проходящий в Нагорно-Карабахской Республике конституционный референдум – это очередная представленная международному сообществу заявка, что Арцах, сохраняя верность демократическим ценностям, продолжит проявлять последовательность в своей работе. Об этом заявил президент НКР Бако Саакян, отвечая на вопрос на каком этапе находятся представленные в ЕСПЧ дела в связи с апрельскими событиями и какие шаги предпринимаются, чтобы голос арцахского народа был услышан.
«Сегодняшний референдум также можно причислить к числу этих мероприятий. Это очередная представленная также международному сообществу заявка, что мы, оставаясь сторонниками демократических ценностей, продолжим проявлять последовательность в нашей работе. Думаю, для всех тех, кто имел возможность осуществлять наблюдательскую миссию в прошлом и сегодня, это мероприятие – еще одна возможность убедиться, что мы не отступили от этих принципов. Мы были, есть и впредь останемся сторонниками демократических ценностей и жизни в свободной стране», - сказал Саакян, передает Aysor.am.
20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике проходит референдум по конституционным реформам, предусматривающим переименование страны и переход от полупрезидентской к президентской форме правления. Голосование началось в 08:00 по местному времени, на 12 избирательных участках работают 280 участковых комиссий по референдуму. Это третий референдум национального значения в Карабахе за 26 лет независимости республики.
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