В Армении предлагают создать госорган, контролирующий качество газа
20 февраля 2017 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 января тариф на газ снизился, но потребители в январе заплатили за него значительно больше, нежели в декабре 2016 года.
По мнению председателя общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкена Пипояна, причиной тому суровая зима и низкая калорийность газа.
«В нашей стране тариф на газ в некотором смысле является мифом. Его определяет государство, и потребители не чувствуют особой разницы. Меняется только калорийность газа. Например, если раньше мы варили кофе за 10 минут, то теперь — за 11 минут. То есть цена на газ снизилась на 5%, но потребление повысилось на 10%. Разные эксперты поднимали этот вопрос в разное время», — сказал Пипоян, передает Sputnik-Армения.
Трудно сказать, насколько обоснованы сомнения экспертов и потребителей, так как в Армении нет государственного или частного органа, который бы проверял калорийность газа. По словам Пипояна, исполнительная власть не прислушивается к мнению общества.
Компания «Газпром Армения» измеряет калорийность газа 2-3 раза в течение месяца и представляет информацию об этом на своей официальной странице. Согласно обнародованным данным, по всей республике эти данные совпадали с установленной планкой — 8000 Ккал на квадратный метр.
Защитник прав потребителей предлагает проводить контроль на государственном уровне и убедиться, что потребитель действительно получает качественный газ.
«Я не хочу, чтобы госорган каждый день измерял калорийность газа. Это бессмысленный ресурс и расходы. Я говорю, что нужно иметь мониторинговую группу, которая измерит калорийность газа, а также оценит технические возможности. Пусть измерят и выяснят, что на самом деле творит «Газпром», — сказал Пипоян, добавив, что если даже предоставить эту функцию правительству, то нельзя быть уверенным на 100%, что после этого качество газа будет безупречным.
По мнению Пипояна, в преддверии парламентских выборов будут звучать разные заявления по поводу тарифов на газ и электроэнергию. Эксперт советует политическим силам вместо пустых обещаний разработать и принять на государственном уровне систему оплаты на основе пропорционального распределения электроэнергии и газа, так как в это время года коммунальные выплаты в несколько раз превышают размеры минимальной зарплаты, пенсий и пособий.
Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Армению в 2016 году снизились до 1.87 млрд кубометров с 1.92 млрд кубометров в 2015 году. Об этом говорится в материалах к встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с его армянским коллегой Кареном Карапетяном.
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