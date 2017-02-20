Российские разведчики в Армении начали подготовку к всеармейскому конкурсу
20 февраля 2017 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - На высокогорном полигоне «Камхуд» в Армении началась подготовка военнослужащих разведывательных подразделений 102 российской военной базы Южного военного округа к участию в конкурсе «Отличники войсковой разведки». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Отмечается, что обучение разведчиков проводится по основным предметам боевой подготовки в сложных «экстремальных» климатических условиях, в преодолении различных препятствий, управлению штатной военной техникой, скоростной стрельбе из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин в дневное и ночное время суток по не подвижным и движущимся мишеням.
Особенностью подготовки военнослужащих, является освоение специальных предметов и нормативов по физической, горной и воздушно-десантной подготовке, а также командной тренировке в прохождении 800 метровой полосы из 20 препятствий «тропа разведчика» и совершения 5 км марш-броска с экипировкой по пересеченной местности.
Конкурс состоит из пяти состязаний по прохождению «тропы разведчика», десантированию и совершению марш-броска, вождению боевых машин, стрельбе и выходу разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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