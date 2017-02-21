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СМИ: Samsung может возобновить продажи Galaxy Note 7

СМИ: Samsung может возобновить продажи Galaxy Note 7
21 февраля 2017 - 12:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung начнет продажи восстановленных Galaxy Note 7 на развивающихся рынках. В новых версиях смартфона будут заменены аккумуляторы, из-за которых самовозгорались первые партии аппаратов, пишет Tut.by со ссылкой на корейский ресурс hankyung.

Сообщается, что старт продаж восстановленных смартфонов намечен на июнь 2017 года. На такой шаг компании пришлось пойти, чтобы минимизировать ущерб прибыли от отзыва оригинальных Galaxy Note 7 и избежать расходов по их утилизации.

В новых смартфонах будут полностью заменены батареи — их емкость составит от 3000 до 3200 мАч — против 3500 мАч в оригинальной модели. Также замене подлежат корпуса гаджетов — остальные комплектующие останутся нетронутыми.

Процедура восстановления начнется в мае — после этого они сразу же начнут поставляться в Индию, Вьетнам и друге развивающиеся страны. А вот планов по продаже восстановленных аппаратов на североамериканском и европейском рынках у Samsung нет.

Ранее о возможности продажи «исправленных» Galaxy Note 7 сообщал Reuters, а в ZDNet утверждали, что такое решение поможет Samsung решить вопрос с утилизацией нескольких миллионов устройств.

Оригинальный Samsung Galaxy Note 7 поступил в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя после множественных случаев их самовозгорания корпорация сначала остановила продажи, а потом прекратила производство, понеся огромные убытки.

Ссылки по теме:
Engadget. Samsung will reportedly sell 'refurbished' Galaxy Note 7s
Tut.by: Слухи: Samsung возобновит продажи Galaxy Note 7
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