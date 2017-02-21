БДИПЧ/ОБСЕ осуществляет миссию по наблюдению за выборами в парламент Армении
21 февраля 2017 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ с 20 февраля начало миссию по наблюдению за выборами в Национальное Собрание Армении, которые состоятся 2 апреля 2017 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Ереване глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ посол Ян Петерсен, они уже провели встречи в МИД и ЦИК РА.
«Выражаю благодарность властям Армении за направленное нам приглашение осуществлять наблюдательскую миссию. Мы получили приглашение от министерства иностранных дел Армении, оно было от имени правительства. Надеемся, что мы будем работать с властями, партиями и гражданским обществом. Уверены, что наша работа с ними будет открытой и прозрачной», – сказал посол Ян Петерсен, передает Panorama.am.
При этом Петерсен сообщил, что состав миссии включает в себя основную группу из представляющих 13 стран 14 экспертов, разместившихся в Ереване. Они уже с понедельника приступили к работе.
По его словам, около 28 долгосрочных наблюдателей присоединятся к ним в ближайшие дни, они будут размещены по всей территории Армении. Ближе ко дню голосования в Армению прибудут 250 краткосрочных наблюдателей для мониторинга в день выборов.
Как указал Петерсен, БДИПЧ/ОБСЕ осуществляет в Армении наблюдательскую миссию уже в 11-й раз.
Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.
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