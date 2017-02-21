СМИ: В Мосуле ликвидирован шеф безопасности ИГ
21 февраля 2017 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Шеф безопасности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) 21 февраля ликвидирован в аэропорту Мосула в результате авиаударов.
Боевик по имени Абу Абдалла был уничтожен утром вместе с двумя его помощниками в районе главного въезда в воздушную гавань. Террористов с воздуха атаковал беспилотник, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».
Международный аэропорт находится в западной части Мосула, которая пока контролируется экстремистами. Ранее премьер страны Хейдар аль-Абади заявил о начале кампании по выдворению оттуда боевиков после того, как в конце января был освобожден Восточный Мосул.
20 февраля командующий операцией Абдель Амир Йаралла сообщил, что подразделения быстрого реагирования МВД и федеральной полиции, которые отвечают за боевые операции внутри иракской «столицы» ИГ, вышли на подступы к транспортному узлу и заняли господствующие высоты.
Как сообщает источник, авиация и артиллерия правительственной группировки с рассвета 21 февраля подвергают интенсивным ударам линии обороны радикалов в аэропорту. Поступает информация о том, что боевики несут большие потери.
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