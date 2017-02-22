Министр обороны Армении: «Искандеры» будут применены в зависимости от ситуации

PanARMENIAN.Net - Армения будет принимать решение о применении «Искандеров» в зависимости от развития ситуации. Об этом заявил министр обороны страны Виген Саркисян.

«Искандеры» экспортной модификации «Э», дальность поражения цели которой составляет 300 км, были впервые продемонстрированы 21 сентября на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянской армии еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

«Я могу вам обозначить алгоритм. Назначение и параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно может быть применено. Соответственно, решение о применении «Искандеров» будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае, мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это, в первую очередь, оружие сдерживания. Совершенно очевидно, что развитие ситуации может диктовать пересмотр таких подходов, но в принципе, по своей идеологии, своим возможностям, это оружие такое, которое должно любую горячую голову остудить в плане принятия решений», — сказал министр, передает РИА Новости.

Армянский министр также заявил, что ракетные комплексы «Искандер», поставленные Россией, принадлежат вооруженным силам Армении, и управляют ими офицеры армянских вооруженных сил, прошедшие специальную подготовку.

«То, что «Искандеры» поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью. И тут никакого второго мнения быть просто не может. Что касается всех остальных вопросов: когда, за какие деньги, на какой срок оплаты и прочее, — как вы понимаете, все это идет под грифом «совершенно секретно». Управляем мы, управляют те, кому они принадлежат. Тут я могу вам открыть завесу тайны», — сказал министр. На уточняющий вопрос, находится ли управление комплексами в руках офицеров вооруженных сил Республики Армения, прошедших соответствующую подготовку, Саркисян ответил: «Однозначно».

Ранее сообщалось, что в 2016 году Армения импортировала из России 4 ракетных комплекса «Искандер». Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

В связи с размещением «Искандеров» в Армении президент РА Серж Саргсян заявил, что это – необходимая мера для сохранения стабильности в регионе.

«Думаю, это (размещение «Искандеров» в Армении – ред.) была вынужденная мера, чтобы каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в нашем регионе. Не секрет, что Азербайджан в течение последних нескольких лет регулярно приобретал новейшее вооружение. Мы не имеем таких возможностей, как Азербайджан, я имею в виду финансовые возможности, но мы все время стараемся сбалансировать ситуацию, находя противоядие. Я думаю, что в данном случае «Искандер» является именно таким противоядием», — сказал Саргсян.

Закуп «Искандеров» не был предусмотрен в рамках заключенного в 2015 году между Арменией и Россией кредитного договора, согласно которому Москва должна предоставить $200 млн в кредит на приобретение оружия.