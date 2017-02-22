Саркисян: Турция на Южном Кавказе ведет себя крайне деструктивно
22 февраля 2017 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция ведет себя на Южном Кавказе крайне деструктивно, ее политика направлена против интересов региона. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.
«Турция на Южном Кавказе ведет себя крайне деструктивно: она продолжает блокаду Армении, она продолжает отрицать очевидное – факт Геноцида армян в Османской империи, она отступила от своих же принятых на международном уровне обязательств по восстановлению нормальных отношений с Арменией, подписанных в 2010 году в виде протоколов в Цюрихе. И своим предвзятым отношением к конфликту в Нагорном Карабахе Турция продолжает эффективно изолировать себя от региональных процессов», — сказал министр, передает РИА Новости.
Виген Саркисян также заявил, что Армения будет принимать решение о применении «Искандеров» в зависимости от развития ситуации.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания Геноцида армян 1915 года в Османской империи.
Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что открытие армяно-турецкой границы может произойти только по обоюдному желанию Еревана и Анкары без предварительных условий.
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