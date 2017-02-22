Минобороны Арцаха опровергло дезинформацию Азербайджана: Попытки диверсии со стороны ВС НКР не было

PanARMENIAN.Net - Распространенное 22 февраля министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 21 февраля ночью арцахские силы предприняли попытку диверсионного проникновения и отступили на исходные позиции, понеся потери, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР.

«Минобороны Республики Арцах заявляет, что весь текст сообщения, распространенного военным ведомством противоборствующей стороны, является выдумкой. Более того, распространяя подобную дезинформацию азербайджанская пропаганда пытается каким-то образом оправдать факт обстрела арцахских позиций, осуществленного ими прошлой ночью, о чем мы сообшали сегодня ранее», - отмечается в сообщении.

Минобороны Арцаха отмечает также, что в результате артиллерийского обстрела с азербайджанской стороны Армия обороны НКР потерь не понесла и продолжает быть на передовой стороной, диктующей свои условия.

В ночь на 22 февраля на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск зарегистрирован рост напряженности. ВС Азербайджана из пушек Д-44, 60-и, 82-х и 120-миллиметровых минометов и разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 105 раз. За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов. В частности в восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск ВС Азербайджана активно применили пушки Д-44 и минометы, выпустив в общей сложности 36 снарядов (15-из пушки, 21-из минометов).