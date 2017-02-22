Бывший помощник тренера МЮ: Фергюсон следил за Мхитаряном еще во времена донецкого «Шахтера»
22 февраля 2017 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Алекс Фергюсон, будучи главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед» (возглавлял клуб с 1986 по 2013 годы), рассматривал возможность приобретения полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна еще во время выступления армянского футболиста за донецкий «Шахтер». Об этом заявил бывший помощник главного тренера «манчестер Юнайтед» Рене Меленстен.
Меленстен проработал в «Юнайтед» с 2001 по 2013 год с небольшим перерывом и, наряду с Майклом Феланом, был ближайшим помощником сэра Алекса Фергюсона.
«Когда Мхитарян был моложе и еще не перешел в дортмундскую «Боруссию», мы действительно следили за ним. Я очень хорошо помню это имя еще с тех пор»,- заявил голландец, пишет Manchester Evening News.
«Тогда мы решили, что он еще не готов, но, по-моему, этот игрок идеально подходит «Манчестер Юнайтед». Он быстр, креативен, он раздает голевые передачи и забивает голы. Я очень и очень рад, что он освоился в клубе и теперь показывает свой лучший футбол»,- добавил Меленстен.
«Манчестер Юнайтед» 6 июля объявил о переходе в клуб полузащитника сборной Армении и дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна. Футболист подписал с «Красными Дьяволами» контракт, рассчитанный на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.
«МЮ» приобрел Мхитаряна за €42 млн, клуб выплатит самому футболисту €8 млн единовременно в качестве бонуса. Армянский футболист будет получать от английского клуба годовую зарплату в размере €12.5 млн. Таким образом футболист будет получать около £200,000 в неделю. Мхитарян стал самым дорогим футболистом с постсоветского пространства. Ранее данный статус носил украинский нападающий Андрей Шевченко, в 2006 году перешедший в английский «Челси» из итальянского «Милана» за 40 млн евро.
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«Я благодарен Клоппу. Он работал над моими внутренними качествами и психологическим состоянием»,- заявил Мхитарян
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