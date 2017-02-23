Армия Ирака начала атаку на главный аэропорт Мосула

PanARMENIAN.Net - Силы безопасности Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, начали атаку на главный аэропорт Мосула, расположенный в контролируемой «Исламским государством» (ИГ) западной части города.

«Силы быстрого реагирования, федеральная полиция и антитеррористические подразделения атаковали аэропорт Мосула (...) и военный лагерь Аль-Газляни», — сообщило государственное телевидение, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула, контролируемой ИГ. По его словам, первоочередная задача — спасение из рук террористов мирных жителей.

Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку. К 18 января 2017-го военные полностью освободили восточную часть города.