ООН: 300 мирных жителей стали жертвами обстрелов и терактов в сирийских Ракке и Эль-Бабе
23 февраля 2017 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 300 мирных жителей погибли в результате авиаударов, терактов и столкновений в сирийских городах Ракка и Эль-Баб. Такие данные озвучил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности.
«В последние недели авиаудары и столкновения в районе Ракки и Эль-Баба привели к множеству жертв среди мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, а также к перемещению людей. На сегодняшний день ООН получила сообщения об около 300 убитых мирных жителях, погибших главным образом из-за авиаударов и использования самодельных взрывных устройств», - сказал он, пишет ТАСС.
По его словам, мирные жители также гибнут от рук боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), которые расстреливают людей, пытающихся бежать в районы, контролируемые сирийской оппозицией. Последние иногда «открывают огонь по мирным жителям, принимая их за членов ИГ», сообщил О'Брайен.
Заместитель генсека предупредил, что по мере распространения боевых действий на городские районы есть серьезная опасность роста жертв среди гражданского населения. Он подчеркнул, что населенные пункты, находящиеся под контролем ИГ, необходимо освобождать крайне осторожно, «чтобы не причинить вреда сотням тысяч людей».
В 2016 году каждый день более 5 тыс человек в Сирии покидали свои дома, спасаясь от последствий боевых действий. Согласно данным ООН, в настоящий момент около 6.3 млн сирийцев перемещены внутри страны, более 4.9 млн бежали в соседние государства, почти 1.2 млн ищут убежище в Европе.
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