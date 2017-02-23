Граждане РФ могут въезжать по внутренним паспортам в Армению через аэропорты «Звартноц» и «Ширак»
23 февраля 2017 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян пояснил, как будет действовать соглашение о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.
«По внутренним паспортам в Армению могут въезжать только прилетающие из России через аэропорты «Звартноц» и «Ширак» граждане Российской Федерации», - сказал Тигран Балаян, передает Aysor.am.
Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что граждане РФ с 23 февраля смогут посещать Армению по внутренним паспортам.
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