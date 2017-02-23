Малайзия объявила в розыск 4 подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама
23 февраля 2017 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы Малайзии объявили в розыск по линии Интерпола четырех подозреваемых в причастности к гибели Ким Чен Нама, брата лидера КНДР.
Объявленные в розыск, заявил глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар, являются гражданами Северной Кореи. Предполагается, что они покинули Малайзию в день убийства Ким Чен Нама, пишет Meduza со ссылкой на Channel NewsAsia.
Также в рамках расследования дела о гибели брата лидера КНДР разыскиваются еще трое граждан Северной Кореи, в том числе дипломат и сотрудник северокорейской авиакомпании. Они, по данным полиции, находятся в посольстве КНДР в Малайзии. Властям Северной Кореи был направлен запрос на беседу с дипломатом и сотрудником авиакомпании.
«Если вам нечего скрывать, то вы не должны бояться сотрудничать», - подчеркнул Бакар.
Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, скончался 13 февраля в Малайзии. По предварительным данным, его отравили в аэропорту, когда он направлялся из Малайзии в Макао. По подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама задержаны две девушки — гражданки Вьетнама и Индонезии. Полиция Малайзии считает их непосредственными исполнительницами убийства. Девушки, в свою очередь, утверждают, что им предложили за деньги поучаствовать в розыгрыше.
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